Almette Mini dla HoReCa

Do wyboru są najpopularniejsze warianty smakowe – śmietankowy i z ziołami. Pojedyncze porcje to przede wszystkim wygoda, convience. Wcześniej proponowane 4 mini porcje trzeba było łamać, teraz to już jest zrobione. Gotowy produkt do podania to plus dla konsumenta, ale też dla obsługi hotelu. Dodatkowo pomyślano o dedykowanej folii gastro – na każdym opakowaniu. Jednostka sprzedażowa to karton 30x30g.

- Hochland jednocześnie wspiera ekspozycje produktu. Często zwraca się uwagę na to, że je się oczami, stąd pomysł na ekspozytory w formie drewnianego skopka, tak charakterystycznej formy dla opakowania Almette, które stało się ikoną stylu. Są już hotele, które je mają i chwalą sobie taką prezentację w ramach bufetów śniadaniowych, to praktyczna i atrakcyjna forma. – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. Obecnie posiada w Polsce dwa zakłady – w Kaźmierzu i Węgrowie.