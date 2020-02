Certyfikat Bez GMO pomoże zdobyć zaufanie konsumentów

Innowacje spółdzielcze to duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości mleczarskiej

Certyfikacja prowadzona przez niezależną jednostkę, akredytowaną przez PIM, pozwala stwierdzić na podstawie szczegółowego audytu, czy dana firma wdrożyła i stosuje zasady określone w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku czego jej produkcja może być oceniona jako „bez GMO”. Obecnie już ponad 100 firm z branży mleczarskiej i firm współpracujących z branżą mleczarską jest zainteresowanych Standardem PIM „Bez GMO”. 13 firm pozyskało już certyfikat tj.: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, Farmpasz Spółka z o.o., MAGIA Sp. z o.o. Sp. k., Agro Netzwerk Polska sp. z o.o., MZM Sp. z o.o. Sp. k., Josera Polska sp. z o.o., Neorol Sp. z o.o., Anwim Aneta Olender, Cargill Poland Sp. z o.o., Handel stały i obwoźny Szymon Widurski, Sano, Wipasz S.A.

- Zainteresowanie standardem stale wzrasta, cały czas zgłaszają się kolejne firmy w celu poszerzenie wiedzy dotyczącej standardu. Podstawową przewagą standardu „Bez GMO” jest jego kompleksowość i dopasowanie do specyfiki działalności danego uczestnika. Standard obejmuje cały łańcuch produktów mleczarskich – od produkcji pasz, żywienia w gospodarstwie, zakładu mleczarskiego po producentów składników i dodatków, handel produktami mleczarskimi czy paszowymi. To jest jedyny polski standard tego typu dostosowany do polskich wymogów – mówi Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska.