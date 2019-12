Coraz więcej produktów mleczarskich z Polski trafia na Białoruś

"Cieszymy się, że polskie firmy zawsze, pomimo pojawiających się problemów ekonomicznych i politycznych, wykazywały zainteresowanie rynkiem białoruskim" - mówił podczas spotkania białoruski minister regulacji antymonopolowych i handlu Uładzimir Kałtowicz, który jest jednocześnie współprzewodniczącym polsko-białoruskiej komisji ds. współpracy gospodarczej.

Według ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego dowodem na rosnące zainteresowanie współpracą jest to, że co roku w Forum Inwestorów uczestniczy coraz więcej osób. "W tym roku jest to ponad 230 uczestników" - mówił Michalski. Dyplomata podkreślił, że "nie wszystko układa się idealnie i niektóre polskie firmy napotykają problemy, ale toczy się dialog, by je rozwiązywać".

Kałtowicz podkreślił, że chociaż oba państwa należą do różnych wspólnot integracyjnych (Polska do UE, a Białoruś do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej), współpracę należy rozwijać, by zwiększać korzyści obu stron.

Minister zapewnił, że głównym celem Białorusi jest obecnie "zbudowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej", w której ważne miejsce zajmą nowe technologie i konkurencyjność. "Chcemy do tego dążyć, współpracując z zagranicznymi partnerami, zwłaszcza z najbliższymi sąsiadami" - podkreślił, dodając, że Polska w ubiegłym roku zajęła 4. miejsce pośród najważniejszych inwestorów na Białorusi po Rosji, Wielkiej Brytanii i Cyprze.

"W 2018 r. polskie inwestycje osiągnęły rekordowy poziom 455 mln dol., w tym roku do końca sierpnia wyniosły niecałe 200 mln dol." - powiedział PAP Mikołaj Tauber, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Mińsku. Jak dodał, w poprzednich latach poziom polskich inwestycji utrzymywał się średnio w przedziale 200-350 mln dol. rocznie. "Ważne jest, by ten poziom utrzymać i by inwestycje nie zmniejszały się" - podkreślił.

Przez ostatnie kilka lat stabilnie rośnie wymiana handlowa. "Za pierwsze dziewięć miesięcy br. odnotowaliśmy 2,4 mld dol. obrotu, a na koniec roku oczekujemy wymiany na poziomie 3 mld. W tym roku do września wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym to ok. 5 proc." - powiedział Tauber.