Czy koronawirus wpłynie na polskie mleczarstwo?

Eksporterzy produktów mleczarskich do Chin zaczynają odczuwać zawirowania spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV określanego jako koronawirus z Wuhan. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła stan "światowego pogotowia", linie lotnicze (m.in. PLL LOT) zawieszają połączenia z Chinami, a Chińczycy mają dłuższą przerwę od pracy - zostało przedłużone wolne z okazji święta Nowego Roku. Wrócą do pracy 10 lutego.