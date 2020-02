Danone dostosowuje serwis internetowy do potrzeb osób niedowidzących

Danone podkreśla, że codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla zdrowia ludzi oraz kondycji planety, co odzwierciedla wizja grupy spółek Danone - One Planet. One Health. Teraz użytkownicy Internetu, dzięki nowej stronie, mogą dowiedzieć się więcej o jej założeniach, a także o społecznych inicjatywach, które podejmuje Danone. Przejrzyste menu ułatwia nawigację i pozwala zapoznać się również z bogatym portfolio produktów spółek - Nutricia, Danone, Żywiec Zdrój - dopasowanym do potrzeb konsumentów na różnych etapach życia i dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb żywieniowych. Do nowości należy także zakładka Kariera, której treści dotychczas były osobnym serwisem, a dziś stanowią dopełnienie opowieści o działalności Danone w Polsce. Strona dostępna jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Ponadto, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu można wygodnie przeglądać ją na urządzeniach mobilnych.



Misją Danone jest niesie zdrowie poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Między innymi dlatego producent zdecydował się na poszerzenie dostępności serwisu i dostosowanie go również do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Dzięki wprowadzeniu tekstu alternatywnego, wszelkie elementy nietekstowe, takie jak zdjęcia czy obrazki, mogą być przetworzone przez oprogramowanie użytkownika, co pozwoli mu uzyskać informację o ich treści. Zastosowano też zwiększony kontrast w celu poprawy widoczności oraz mechanizm umożliwiający zmianę rozmiaru czcionki.

Składnia kodu witryny jest odpowiednia dla technologii asystujących, które mogą zrozumieć nazwę lub przeznaczenie napotkanego elementu i przekazać użytkownikowi informację o nim lub też pomóc wykonać określone działanie. Dla ułatwienia zastosowano spójną nawigację, czyli mechanizmy, które powtarzają się na podstronach, czyniąc serwis bardziej intuicyjnym.

Dodatkowo dostęp do elementów strony i jej funkcjonalności można uzyskać za pośrednictwem klawiatury. Warto również zauważyć, że serwis nie zawiera komponentów np. błyszczących elementów czy muzyki w tle, które mogłyby nieść ryzyko wystąpienia negatywnych dla zdrowia objawów u niektórych osób odwiedzających serwis (np. osób chorych na epilepsję).