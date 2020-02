Mleczna środa. Danone: Konsumenci szukają powrotu do prostoty (wywiad)

Jak oceniają Państwo rok 2019? Jak mogą Państwo go podsumować?

W ostatnim roku w dalszym ciągu obserwowaliśmy trendy pokazujące, że polscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, co przekłada się na to, że staranniej podejmują decyzje związane z żywieniem swoim i swojej rodziny. To właśnie sprawia, że rynek produktów mlecznych w naszym kraju rozwija się bardzo dynamicznie. Fabryka Danone w Bieruniu to zaś jeden z największych zakładów produkcyjnych Danone na świecie. Trzeba przyznać, że z tych względów miniony rok był dla nas intensywny – pełen nowych wyzwań i starannie wprowadzanych rozwiązań. Jako lider1 rynku produktów mlecznych wiele uwagi poświęciliśmy rozwinięciu naszego portfolio, aby dostosować je do aktualnie panujących trendów żywieniowych i związanych z nimi oczekiwań konsumentów.

Jakie są zatem aktualne trendy konsumenckie – czego współczesny konsument oczekuje?

Zauważyliśmy, że wraz z rozwojem technologicznym, digitalizacją naszego codziennego życia, konsumenci szukają powrotu do prostoty. Przejawia się to przede wszystkim w filozofii codziennego życia, a więc i w sposobie żywienia. Polacy coraz chętniej sięgają po produkty pochodzenia naturalnego i o prostym składzie. Z tego względu wiele uwagi poświęciliśmy w ostatnim czasie rozwojowi naszej oferty, która jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Wprowadziliśmy proste receptury, m.in. dwuskładnikowy Jogurt Naturalny Danone, Activia jogurt naturalny gęsty czy orzeźwiający i aksamitny kefir. Trend naturalności przejawia się także poszukiwaniem przez konsumentów produktów powstających z ekologicznych składników. Dlatego, z myślą o rodzicach poszukujących dla swoich dzieci wartościowych przekąsek, w fabryce Danone w Bieruniu rozpoczęliśmy produkcję pierwszego w naszym portfolio produktu z certyfikatem bio – Danonków Bio, powstających w zgodzie z zasadami obowiązującymi dla ekologicznych upraw i hodowli. Trzeba podkreślić, że decyzja o wprowadzeniu na rynek tych propozycji była dla nas naturalnym krokiem, wynikającym z realizowanej przez Danone misji niesienia zdrowia poprzez żywność.

To jednak nie wszystko. W 2019 roku wiele uwagi poświęciliśmy także produktom pochodzenia roślinnego, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujących wartościowego urozmaicenia codziennej diety. Pod marką Alpro wprowadziliśmy na rynek tzw. jogurty roślinne, czyli produkty na bazie soi z kulturami bakterii jogurtowych, a także napoje na bazie kawy Alpro Caffe.