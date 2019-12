Danone podsumowuje efekty pierwszej wspólnej kampanii wizerunkowej

W grupie spółek Danone to pracownicy budują unikalną atmosferę pracy, a wyznawane przez nich w życiu prywatnym wartości przekładają się na kulturę organizacyjną. Dlatego to właśnie oni mieli kluczowy wpływ na kształt pierwszej kampanii wizerunkowej i stali się jej sercem. W spocie, który stanowił oś komunikacji, pięciu pracowników przedstawiło swoje autentyczne historie - przez pryzmat pasji zaprezentowali oni swoje miejsca pracy oraz rolę, jaką odgrywają w nich relacje międzyludzkie. Choć bohaterowie kampanii różnią się od siebie pod wieloma względami, łączy ich poczucie wspólnoty, które charakteryzuje wszystkich pracowników grupy spółek Danone. Podkreśla to hasło Nasz Danone jest dla Ciebie, wokół którego skupiały się działania zaplanowane w ramach kampanii.

Nasz Danone jest dla Ciebie - przebieg i efekty kampanii

Kampania ruszyła 17 września i realizowana była w dwóch etapach. W pierwszym z nich internautom zaprezentowana została pełna wersja spotu (przedstawiająca opowieści wszystkich 5 pracowników). W drugim etapie, który rozpoczął się 10 października, opowieści poszczególnych bohaterów były kolejno prezentowane dedykowanym grupom docelowym – studentom i młodym absolwentom, profesjonalistom, chcącym zdobywać nowe doświadczenia oraz osobom zainteresowanym podjęciem pracy w zakładach produkcyjnych. Spoty emitowane były na YouTube, zaś działania komunikacyjne prowadzono na oficjalnych profilach Danone na Facebooku (PracawGrupieDanone) i Linkedin, a także na Instagramie.

Kampania „Nasz Danone jest dla Ciebie” została bardzo ciepło odebrana. Autentyczność, z jaką pracownicy opowiedzieli o tym, jaki naprawdę jest Danone oraz jakie wartości wyznajemy w organizacji, została doceniona przez internautów. Spot dotarł do ponad 1 mln odbiorców i był przez nich wyświetlony ponad 3 mln razy, a jego bohaterowie spotkali się z niezwykle pozytywnymi reakcjami ze strony bliskich oraz sąsiadów – mówi Ewa Jakimowicz, specjalista ds. budowania wizerunku pracodawcy w grupie spółek Danone.

Kampania została przygotowana przez wewnętrzny zespół Danone odpowiedzialny za budowanie wizerunku pracodawcy na podstawie rozmów z pracownikami organizacji. Za kreację odpowiada agencja kreatywnej komunikacji - Uszka w Barszczu.