Danone usunął syrop glukozowo-fruktozowy z marki Danio

Danio przechodzi ostatnio prawdziwą rewolucję! Syrop glukozowo-fruktozowy na dobre zniknął ze wszystkich produktów marki, które do tej pory miały go w składzie. Zmieniła się także szata graficzna opakowań - choć cały czas można zobaczyć na nich Małego Głoda, pojawia się on w nieco innej odsłonie.