EDA komentuje wzrost działań promocyjnych unijnej żywności

Czytelnik serwisu #portalspozywczy napisał do nas żaląc się na to, iż w kupionej przez niego czekoladzie Milka znalazł kawałek plastiku i dość mocno się nim poranił podczas jedzenia. Wysłał w tej sprawie reklamację do producenta, firmy Mondelez Polska. Również my zwróciliśmy się do producenta w tej sprawie i otrzymaliśmy oświadczenie z wyjaśnieniami i zapewnieniem, że każdą taką sprawę traktuje bardzo poważnie 🍫🍫🍫 . @milka.polska #milka #czekoladamilka #mondelez #czekolada #choco #chocolate #konsument #consumer #redakcja