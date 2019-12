Ekomleko z Jasienicy Rosielnej i przebojowa ekorewolucja

A zaczęły małe mleczarnie i ekogospodarstwa. Przykładem jest należąca do Stowarzyszenia „Polska Ekologia„ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, która w 2007 roku zaczęła wytwarzać produkty ekologiczne.

Data ma charakter urzędowy, związany z certyfikacją, ale jak najbardziej naturalne wyroby opuszczały tę spółdzielnię już w okresie założenia - w 1927 roku. Przez 92 lata rozwijała się, umacniała więź z dostawcami, mocno inwestowała, rozważnie współpracowała z bankami i dziś – jak mówią – działając na rynku „rozpycha się między gigantami”. Jest znana nie tylko na Podkarpaciu, ale i sięga poza Polskę. Skoro w okresie międzywojennym piekarnia w Jasienicy Rosielnej eksportowała pieczywo do Amsterdamu i dalej do USA, to dziś nabiał najwyższej jakości z ziemi podkarpackiej z powodzeniem wszędzie znajduje odbiorców. A liczne nagrody i wyróżnienia dla przebojowej spółdzielni są potwierdzeniem, jakie mleczarstwo ma przyszłość.

Jak mówi prezes Spółdzielni Kazimierz Śnieżek, głównym atutem dającym przewagę konkurencyjną jest jej stałe dążenie do innowacyjności i rozbudowy infrastruktury oraz ogromna dbałość o warunki socjalne i atmosferę w zespole. Stały rozwój i inwestycje w innowacje są najważniejszą częścią historii firmy i mają kolosalne znaczenie dla tego, jaką firmą jest dziś Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej.

Żeby móc realizować główne hasło spółdzielni „Ten znak – to jakość i smak!”, czyli utrzymać wysoką jakość przy codziennym przerabianiu 50 tys. litrów mleka od 250 dostawców, i żeby każdy z wypuszczanych codziennie 40 artykułów opatrywać tzw. czystą etykietą, trzeba dysponować nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

- Inwestujemy zarówno w stałe polepszanie procesu produkcji, jak i w jakość oraz warunki pracy. Kładziemy naciska na działalność laboratoryjną, a konkretnie Laboratorium Oceny Surowca oraz Laboratorium Kontroli Jakości. Każda partia przyjmowanego surowca oraz partia wyprodukowanych wyrobów jest badana w celu sprawdzenia, czy wyroby spełniają określone przepisami wymagania jakościowe. Nasz zarząd podkreśla, że ponoszone nakłady finansowe na unowocześnienie laboratorium mają w końcowym efekcie służyć klientom, ponieważ ostatecznym celem Spółdzielni jest wyprodukowanie zdrowej, a nie tylko bezpiecznej dla konsumenta żywności – mówi Kazimierz Śnieżek.