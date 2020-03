Ekspert PFHBiPM: Na rynku mleka jest bardzo duża niepewność

Koronawirus może chwilowo zakłócić dostawy produktów mlecznych do Chin

Zauważa, że już teraz wiele krajów członkowskich podkreśla spadek zainteresowania ze strony Chin.

Nikogo już nie zaskakuje, że pomimo spadającego pogłowia krów mlecznych skup mleka z roku na rok rośnie. - W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku do podmiotów skupowych trafiło 1 812,1 mln litrów i było to o 2% więcej niż w roku 2018 - mówi analityk.

W pierwszej połowie zeszłego roku utrzymywał się trend spadkowy ceny mleka, który został wyhamowany w lipcu. Praktycznie od lipca cena mleka odnotowywała wzrost, jednak przy rosnących kosztach produkcji nie był on zadowalający. Średnia cena mleka w 2019 roku wynosiła 135,18 zł/hl i była jedynie o 0,7% wyższa niż w 2018 roku, natomiast w porównaniu z rokiem 2017 odnotowała spadek o około 2,5%. Dla porównania średnia cena w Unii Europejskiej wynosiła 34,4 EUR/100 kg i podobnie jak w Polskie była nieznacznie wyższa niż w roku 2018, ale niższa niż w 2017.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB szacuje, że polski wskaźnik samowystarczalności w 2019 roku wyniesie 123,8%, co oznacza, że prawie 24% produkcji musi trafić na eksport. Obroty handlu zagranicznego w cenach bieżących wyniosły 1 013,7 mld PLN w przypadku eksportu i oznacza to wzrost o 6,6% w porównaniu z rokiem 2018, import natomiast wyniósł 1 005,8 mld PLN, wzrost o 3,6%. Największymi naszymi partnerami są kraje członkowskie Unii Europejskie, ich udział w polskim eksporcie wynosi 79,8%, jednak polskie produkty trafiają również do Chin, Algierii, Arabii Saudyjskiej.