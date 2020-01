Ekspert: Pierwsze półrocze będzie spokojne na rynku mleczarskim

Z jednej strony mamy do czynienia ze spowolnieniem światowego popytu na produkty mleczne, z drugiej strony dostawy mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych są ograniczane przez niesprzyjające warunki agrometeorologiczne. - Do równowagi powrócił również rynek tłuszczu mlecznego i białka, o czym świadczy wyraźny spadek różnicy pomiędzy cenami masła a odtłuszczonego mleka w proszku, która kształtuje się obecnie na poziomach obserwowanych przed 2016 r. Jej zmniejszenie wynikało ze spadku cen masła przy jednoczesnym wzroście cen odtłuszczonego mleka w proszku. Ceny serów w ostatnich kwartałach były stabilne – mówi Jakub Olipra.



Zauważa, iż obecnie uwaga rynku z Oceanii będzie się stopniowo przenosić na półkulę północną, gdzie wkrótce rozpocznie się nowy sezon na rynku mleka. Przy założeniu, że w Europie będziemy mieli do czynienia ze sprzyjającymi warunkami agrometeorologicznymi można oczekiwać, że wiosną dojdzie do wzrostu unijnych dostaw mleka w ujęciu rocznym. - Ze wzrostem produkcji możemy mieć również do czynienia w USA, gdzie ostatnia częściowa deeskalacja wojny handlowej na linii USA-Chiny będzie sprzyjała poprawie opłacalności produkcji w amerykańskiej branży mleczarskiej – uważa ekonomista Credit Agricole.

W konsekwencji pod koniec I poł. br. zwiększona podaż mleka ze strony UE i USA może oddziaływać w kierunku łagodnego spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku. Jego skala będzie jednak ograniczana przez oczekiwane przez nas ożywienie chińskiego popytu na produkty mleczne związane z pogłębiającym się w tym kraju deficytem białka zwierzęcego ze względu znaczący spadek pogłowia świń w tym kraju spowodowany ASF.