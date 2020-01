Fantasia celebruje momenty z Minty Dot

Marka Fantasia została stworzona z myślą o kobietach, które doceniają codzienne przyjemności i potrafią znaleźć chwile tylko dla siebie. Dlatego też wraz początkiem nowego roku, Fantasia postanowiła zainspirować je i zachęcić, aby cieszyły się nie tylko z ważnych i niezwykłych momentów w życiu, ale także potrafiły znaleźć okazje do celebracji chwil każdego dnia, dostarczając sobie w nich małych przyjemności.

Każda z nas ma swoje ulubione rytuały, które sprawiają, że możemy znaleźć upragniony moment dla siebie. Czy będzie to wieczorna lektura książki, czy obejrzenie odcinka ulubionego serialu albo relaksująca kąpiel – najważniejszy jest ten szczególny czas, który poświęcamy samym sobie, kiedy możemy w pełni skupić się na tym, co lubimy. Aby dostarczyć kobietom jeszcze więcej okazji do celebrowania momentów małymi przyjemnościami Fantasia podjęła współpracę z firmą biżuteryjną Minty Dot. Współpraca dwóch kobiecych marek zaowocowała powstaniem oryginalnej kolekcji biżuterii, zaprojektowanej przez Darię Siwak – projektantkę biżuterii Minty Dot. Kolekcja jest inspirowana świętowaniem małych chwil i momentów w życiu i składa się z naszyjnika, bransoletki i kolczyków.

Motyw przewodni, jakim jest celebracja, pozwolił na stworzenie wyjątkowej kolekcji biżuterii, która od teraz będzie nam towarzyszyć w każdej chwili, podkreślając jej wyjątkowość. Całość wykonana jest ze srebra o próbie 925, dodatkowo powlekana złotem, dzięki czemu pozwoli uzupełnić dowolną stylizację i z pewnością będzie ozdobą każdej kobiety.

Aby zdobyć biżuterię można wziąć udział w konkursie Fantasii. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić się artystycznie i wygrać biżuterię od Minty Dot. Mechanizm konkursu polega na pokazaniu za pomocą fotografii, w jaki sposób można celebrować swój ulubiony moment z Fantasią. Wykonane zdjęcie należy umieścić na stronie www.fantasia.com.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Już od 7 stycznia każdego dnia do wygrania jest 20 bransoletek, a raz w tygodniu cały zestaw unikalnej biżuterii. Zasady konkursu są proste, a duża pula nagród sprawia, że każda kobieta ma szansę na wygraną.