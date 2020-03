GDT chce zwiększyć swoje znaczenie w Europie

Zapewnienie zakresu podobnych możliwości handlowych poprzez dostęp do potencjalnych partnerów handlowych oraz dostarczanie innych istotnych informacji rynkowych to dwa dodatkowe sposoby, które przyczyniają się do realizacji naszego celu.

Zgodnie z naszym założeniem, w roku 2019, Global Dairy Trade jeszcze bardziej wzmocnił swoje regionalne znaczenie, wzmocnił swoje podstawowe usługi w zakresie badania cen i kontynuował innowacje na rynku przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Poszerzyliśmy również nasze zaangażowanie w wydarzenia i konferencje dla klientów GDT w Kairze, Dubaju i Singapurze, a także uczestniczyliśmy w konferencjach ADPI w Chicago i Santa Barbara oraz w targach Gulfood Manufacturing Trade Show w Dubaju

Kluczową kwestią dla światowego handlu produktami mleczarskimi jest nadal ustalanie i publikowanie wiarygodnych, opartych na danych rynkowych cen referencyjnych dla podstawowych produktów mlecznych.

W 2019 r. zaczęliśmy przywiązywać większą uwagę do regionalnych cen, aby z czasem średnie ceny regionalne, a nie ceny korzystne dla poszczególnych sprzedawców, stały się głównym przedmiotem zainteresowania jako ceny referencyjne.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć nasze znaczenie w Europie, GDT kontynuował również współpracę z Europejską Giełdą Energii (EEX) dotyczącą oceny wykonalności stosowania mechanizmu aukcji dla europejskich produktów mleczarskich.

Dwa znaczące projekty w ciągu roku, mające na celu wzmocnienie naszej podstawowej działalności w zakresie ustalania cen, to przebudowa serwisu aukcyjnego GDT Events Auction, który ma zostać uruchomiony w 2020 r., oraz zmiany w zakresie członkostwa i związanych z nim postanowień w systemie Nadzoru nad Operacjami w ramach GDT, jak przedstawiono w sprawozdaniu przewodniczącego.

Patrząc w przyszłość w perspektywie roku 2020, GDT będzie nadal pracować nad rozszerzeniem jego regionalnego znaczenia i wzmocnieniem swojej oferty digitalizacji. W ramach naszej głównej misji, jaką jest ustalanie cen, przeznaczymy również więcej środków na inicjatywy mające na celu zwiększenie płynności finansowej, aby ostatecznie osiągnąć cele zmian w płynności, które przynoszą korzyści wszystkim naszym klientom i sprzedawcom.

Tłumaczenie materiałów wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.