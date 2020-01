Hochland bada poziom zadowolenia lokalnych społeczności

Wypełnienie każdej ankiety zajęło potencjalnemu uczestnikowi badania zaledwie kilka minut. Tak jak w poprzednich latach na formularzu znalazło się sześć zagadnień. Dystrybucja ankiety była zaplanowana w ramach wydań lokalnych gazet: Obserwatora Kaźmierskiego i Głosu Węgrowa. Pytano, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, czy wspiera działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy i wreszcie pytano o ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska wśród lokalnej społeczności. Proponowano cztery możliwe warianty odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak. Ankieta była anonimowa, kończyła się krótką metryczką. Wyniki ankiety są każdorazowo bardzo pomocne w ocenie prowadzonych działań, a także ułatwiają planowanie efektywnej współpracy Hochland Polska z lokalnymi społecznościami na kolejny rok i najbliższe lata.

- Finalnie otrzymaliśmy 1578 prawidłowo wypełnionych ankiet. Przeliczając głosy w ujęciu TOP BOX odnotowaliśmy we wszystkich pytaniach ponad 60% odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Do pełnego zadowolenia jeszcze trochę brakuje, więc jest się gdzie rozwijać. Społeczność lokalna docenia nasze zaangażowanie, a my chcemy w ten sposób pokazać, że nie ignorujemy problemów, podejmujemy wiele różnych inicjatyw i otwieramy się na nowe rozwiązania, które konsekwentnie wdrażamy – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady – w Kaźmierzu i Węgrowie.