Kolejny afrykański kraj ma mapie odbiorców Laktopolu

Wiodącym produktem Laktopolu jest Instant Fat Filled Milk Powder – zamiennik mleka pełnego, który wszedł do oferty firmy w 2015 r. i szybko zyskał popularność, przede wszystkim w Afryce Zachodniej.

Obecnie zakład produkuje 3-3,5 tys. ton miesięcznie IFFMP, a jego główne rynki zbytu to m.in. Mali, Mauretania, Nigeria, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, ale także Afganistan, Irak, Pakistan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuba. W sumie jest ich blisko 90, a ta liczba stale rośnie. Ostatnio do grona odbiorców dołączyła Uganda.

– Instant Fat Filled Milk Powder jest obecny w niemal wszystkich krajach Afryki Zachodniej i Środkowej, dlatego teraz skupiamy się na zdobyciu rynków położonych bardziej na wschód. Uganda to państwo z ponad 40 mln liczbą ludności, więc widzimy w nim spory potencjał. Mamy nadzieję, że pierwsze wysłane kontenery zaowocują wzrostem sprzedaży do tego regionu – mówi Edyta Kowalewska, Kierownik Handlu i dodaje: – Pięć lat eksportu IFFMP wystarczyło, abyśmy stali się powszechnie rozpoznawalnym producentem, a nasz preparat mleczno-tłuszczowy cenionym na świecie produktem. To wyznaczyło nasz kierunek działań na najbliższe lata.

Oczywiście dzisiaj Laktopol nie zapominał także o produkcji odtłuszczonego mleka w proszku, którą zajmował się od początku swojego istnienia. Jest to jednak produkcja, na którą przeznacza się tylko nadwyżki surowca, pozostające po realizacji kontraktów na IFFMP. A kontraktów na preparat mleczno-tłuszczowy jest zdecydowanie więcej niż zdolności produkcyjnych. Dlatego też w tej chwili firma intensywnie pracuje, aby zwiększyć swoje możliwości w tym zakresie.

– Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 roku zwiększyło produkcję mleka w gospodarstwach rolnych, co w kolejnych latach spowodowało obniżkę cen mleka w proszku. To zmusiło nas do szukania innych produktów, które dałyby lepsze efekty ekonomiczne. Produktów bardziej opłacalnych niż odtłuszczone mleko w proszku. Nasze doświadczenie i dokładna obserwacja rynku proszków mlecznych nakierowała nas na mleko w proszku wzbogacone tłuszczem roślinnym – tłumaczy Lech Antonowicz, Dyrektor Zakładu. – Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że była to bardzo dobra decyzja. W planach mamy nawet kolejne inwestycje, które pozwolą nam zmodernizować zakład i tym samym zwiększyć produkcję.

Obecnie Laktopol posiada jedną z największych i najnowocześniejszych instalacji suszarniczo-wyparnych w Europie Wschodniej, co plasuje ją w czołówce producentów proszków mlecznych w Polsce. W 2019 roku firma obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Teraz zatrudnia około 220 pracowników, a jej zakład produkcyjny mieści się w Suwałkach, w województwie podlaskim.