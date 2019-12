Kończący się rok był w mleczarstwie względnie spokojny

Zaznacza, iż było oczywiste, że Komisja Europejska będzie musiała zacząć je wyprzedawać, co mogło mieć negatywny wpływ na ceny rynkowe. - Okazało się, że zapasy interwencyjne zaczęły szybko maleć, pomimo faktu, że Komisja Europejska nie wyprzedawała ich za bezcen. Dzięki temu sytuacja na rynku masła była dość stabilna, co branża przyjęła z dużą ulgą, chociaż o rekordowych cenach z lat ubiegłych oczywiście należało zapomnieć – mówi prezes Hydzik.

- Drugą kwestią były ceny mleka w proszku, które niemal przez cały rok powoli, ale jednak rosły. Z dokładnie odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia na rynku serów – tu przeważały spadki – dodaje.

Należy także zauważyć, że rynek produktów ekologicznych rozwija się bardzo dynamicznie w całej UE.

- Polski rynek mleka już niemal tradycyjnie odnotował kolejne wzrosty produkcji i eksportu, a ustawa o znakowaniu produktów wolnych od GMO w końcu została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co od 1 stycznia 2020r. wymusi zunifikowanie podejście, zarówno do produkcji, kontroli i znakowania tego typu produktów w Polsce. Nie było słychać o protestach rolników związanych z cenami mleka, zatem dla nich mijający rok też chyba nie był najgorszy – mówi Marcin Hydzik.

Zwraca uwagę, że niemiłą niespodziankę unijnej branży mleczarskiej pod koniec roku sprawili za to Amerykanie, nakładając cła odwetowe m.in. na produkty mleczarskie. - Był to rezultat rozstrzygniętego na forum WTO sporu dotyczącego subsydiowania konsorcjum Airbus. W wyniku arbitrażu, Światowa Organizacja Handlu przyznała USA możliwość wprowadzenia ww. ceł w ramach rekompensaty strat poniesionych na rynku lotniczym. Aktualnie Algieria wprowadza niekorzystne zasady rozliczeń w handlu zagranicznym, co także przełoży się na pewne utrudnienia w eksporcie do tego kraju, a jest on bardzo istotnym importerem proszków mlecznych – mówi prezes ZPPM.