Laktopol: To będzie rok inwestycji i rozbudowanej ekspansji międzynarodowej

Niemal 30 wyrobów mlecznych w proszku, 13 gatunków masła i miksów oraz sery to główne produkty, które powstają w czterech mlecznych zakładach Grupy Kapitałowej Polindus-Laktopol. Obecnie proszki mleczne i masła są eksportowane do 120 krajów świata, a spółki nieustannie poszerzają rynek zbytu o kolejne państwa.

– Dzisiaj na świecie naszym znakiem rozpoznawczym stał się Instant Fat Filled Milk Powder – zamiennik mleka pełnego w proszku z dodatkiem tłuszczu roślinnego. 100% produkcji eksportowane jest na rynki państw trzecich, głównie Afryki i Azji. W sumie to aż 90 krajów. Pozostałe proszki w większości przeznaczamy na rynek krajowy, do naszych stałych odbiorców – mówi Edyta Kowalewska, Kierownik Handlu “Laktopolu” w Suwałkach. – W Polsce szczególnie doceniane są masła produkowane w Łosicach. Tylko w zeszłym roku wiele naszych produktów otrzymało kilka ważnych nagród i wyróżnień, m.in. Niedźwiedzia Biznesu (za Tradycyjne Masło z Łosic), Nagrodę Dobry Produkt (za Tradycyjną Osełkę Masła z Łosic) czy znaki Jakość Tradycja oraz Doceń Polskie. Eksportujemy je głównie do państw Unii Europejskiej, a od niedawna także na Kubę – dodaje Monika Czapska-Zych, Dyrektor Zakładu Mleczarskiego “Laktopol-A” w Łosicach.

W skład Grupy Kapitałowej Polindus-Laktopol wchodzą m.in. spółki Polindus (Kraków), Laktopol (Suwałki) , Laktopol-A (Łosice) Polindus (Gąsewo), Polindus Ex Monts De Joux Polska (Marszowice). W sumie grupa posiada 12 linii produkcyjnych oraz 5 wież suszarniczych. Rocznie skupuje 100 mln litrów mleka, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do roku 2018. Produkcja proszków mlecznych w całej Grupie to niemal 73 tys. ton, a masła 8,5 tys. ton. Obecnie Polindus-Laktopol zatrudnia ponad 550 osób.

– Twórcami naszego sukcesu są przede wszystkim ludzie zaangażowani w swoją pracę. W naszych zespołach mamy zarówno doświadczonych, jak i młodych, niezwykle ambitnych pracowników. O tym, jaką wartość stanowi dobra załoga całej Grupy, idealnie współpracująca ze sobą, przekonaliśmy się w zeszłym roku, który był w branży mleczarskiej nietypowy z uwagi na rozchwianie rynku światowego mleka czy anomalie pogodowe. To właśnie dzięki staraniom pracowników różnego szczebla udało nam się utrzymać produkcję na dotychczasowym, wysokim poziomie jakościowym i ilościowym – tłumaczy Olgierd Meysztowicz, właściciel, a jednocześnie Prezes Zarządu.

Kolejne inwestycje Laktopolu