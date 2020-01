Levant Foods przejmuje m.in. od Lacpolu, jeden z najstarszych zakładów mleczarskich w Polsce

Levant Foods podała, że do biznesowej rodziny Levant dołącza Zakład Mleczarski w Buku. Zakład ten to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Jego akt założycielski pochodzi z 1882 roku. Zakup mleczarni pozwoli spółce Levant na produkcję własnych produktów mlecznych jak i produktów innych marek własnych.

- Dziś akt notarialny został podpisany. Levant Foods przejmuje zakład produkcyjny w Buku i będziemy tam kontynuować produkcję, czyli produkować to co jest do tej pory produkowane. Zakład zachowa profil produkcyjny, a nasze portfolio poszerzy się np. o sery - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Joanna Tobiszowska, dyrektor marketingu Levant Foods.

- Zakład miał wcześniej dwóch właścicieli, a jednym z nich był Lacpol. Zakład jest bez żadnych obciążeń finansowych i ma normalne, zdrowe finanse - zapewnia dyrektor Tobiszowska.

Fima podkreśla, że zakład został przejęty zgodnie z zasadami prowadzenia zrównoważonego biznesu oraz że Foods Sp. z o.o. przejmuje Zakład wraz z pracownikami i zamierza nadal aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i wzmacniać jej potencjał.

LEVANT Foods Sp. z o.o. to importer, eksporter i producent produktów spożywczych z 25-letnią tradycją. Odkąd powstała w 1991 r., stała się ważnym partnerem handlowym dla polskich i zagranicznych firm. To dystrybutor takich marek jak m.in. Ahmad Tea London, Akbar, Sandra, czy Sandrini.