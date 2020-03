Minister rolnictwa: Może powinny wrócić obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Minister podkreślał, że w Polsce tylko 20 proc. gospodarstw rolnych jest ubezpieczonych. - Z drugiej strony faktem jest, że firmy ubezpieczeniowe są niechętne takim polisom. Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze zostały zniesione w 1991 roku na wniosek Solidarności. Może warto do tego rozwiązania powrócić? - pytał Ardanowski.

Podkreślił, że jest zwolennikiem takiego rozwiązania, ale oczekuje inicjatywy od organizacji rolniczych.

Nawiązał także do tzw. pomocy suszowej. - Od połowy marca br. ruszą już wypłaty pomocy suszowej. W całej Unii Europejskiej żadne państwo nie pomaga w przypadku suszy. Robi to tylko polski rząd. W innych państwach gospodarstwa muszą się same ubezpieczyć od suszy – dodał.