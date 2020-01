Mleczarskie podsumowanie 2019 roku

Mijający rok to okres spadków cen mleka

Przegląd najważniejszych wydarzeń w branży mleczarskiej.

Styczeń – OSM Łowicz rozpoczął wdrażanie planu restrukturyzacji. Firma na koniec roku 2018 wykazała stratę, ale miała bezpieczną płynność finansową. - Będzie tam zebrane wszystko co musi być zrobione w tej firmie, aby przynieść efekty. Tak naprawdę restrukturyzacja będzie dotyczyła każdego działu – od skupu mleka, przez transport, produkcję i dział sprzedaży – mówiła wówczas prezes spółdzielni Iwona Grzybowska.

Drugim wydarzeniem, które redakcja uznała za istotne, było wprowadzenie przez OSM Piątnica klasę mleka premium. Z początkiem 2019 roku Spółdzielnia, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła nową, najwyższą klasę skupowanego mleka – klasa „premium” charakteryzuje się pięciokrotnie wyższą normą jakości niż przewidują to wymagania unijne

Luty - W dniach 12-15 lutego br. w Mikołajkach odbyło się jubileuszowe, już dwudzieste Seminarium Techmilk.

Kwiecień – 8 kwietnia jako pierwsi poinformowaliśmy, że Polmlek przejmuje Lacpol. 5. kwietnia br. miała miejsce transakcja, w wyniku której Polmlek kupił wszystkie udziały w Rolmleczu, a tym samym udziały w Lacpolu. Polmlek kupił także udziały w Lacpolu od osób fizycznych, w wyniku czego posiada pakiet kontrolny w Lacpolu. Teraz transakcję musi jeszcze zatwierdzić UOKiK. Obecnie w Grupie Polmlek jest siedem zakładów produkcyjnych – sześć mleczarskich i jeden sokowy – Fortuna. Polmlek w swoim portfolio ma 600 produktów mleczarskich. Grupa Lacpol posiada 9 zakładów produkcyjnych i usługowych, chłodnię składową, dwie hurtownie artykułów mleczarskich oraz hotel w Krynicy Zdroju. Dwie największe firmy mleczarskie w Polsce - Mlekovita i Mlekpol posiadają odpowiednio 20 i 12 zakładów.

Maj - OSM Łowicz wprowadza produkty roślinne. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością pochodzenia roślinnego, OSM Łowicz wprowadziła do oferty wyjątkową gamę produktów pod marką ”Bez deka mleka” - roślinne alternatywy dla tradycyjnych serów oraz serków do smarowania. Gwarancją jakości oraz tego, że są to produkty odpowiednie dla wegan jest otrzymany certyfikat V-Label.

Również w maju miało miejsce niezwykle ważne przemówienie Andrzeja Szczepańskiego. Podczas XI zjazdu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa jej prezes, Andrzej Szczepański, wygłosił obszerne przemówienie, w którym zawarł głęboką analizę polskiej spółdzielczości mleczarskiej i stojących przed nią wyzwań. Bez znieczulenia wykazał w nim słabości, miałkość i realne zagrożenia dla polskiej spółdzielczości mleczarskiej.