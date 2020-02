Mleczarze nie zadowoleni z projektu Talerz pełen zdowia

View this post on Instagram

Badanie: Młodzi Polacy jedzą coraz mniej mięsa. Dieta przyszłości będzie oparta na roślinach @roslinniejemy #mięso #mieso #jedzenie #dieta #rosliny #roslinniejemy #dietaroslinna #wege #wegelife #weganizm #wegetarianizm #trendykulinarne #trend #trendyjedzeniowe #modanajedzenie #zdrowie #artykul #badanie #gastronomia #horeca #horecatrends #portal #portalspożywczy