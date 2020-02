Analiza promocji śmietany i twarogu w gazetkach handlowych

Mleczna środa: Prezes Mlekpolu apeluje by przygotować się do stawienia czoła globalnej konkurencji

Jak zauważa Agnieszka Smarzewska z FOCUS Research Internatonal, twaróg, zwany potocznie białym serem, powstaje w wyniku skwaszenia i podgrzania, a następnie ostudzenia i odcedzenia mleka. Stosowany bywa jako zdrowszy zamiennik sera żółtego ze względu na mniejszą zawartość tłuszczu. Wybierają go konsumenci na diecie, ale nie tylko – ten popularny dodatek do kanapek cieszy się długą tradycją w polskiej kuchni także jako podstawa farszu do pierogów, składnik sosów i deserów. - W przeanalizowanych gazetkach handlowych, pod względem liczby promocji w badanym okresie, wśród producentów twarogu najbardziej wyróżniły się firmy Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. SM Mlekpol to właściciel takich marek twarogu jak Mlekpol Mazurski Smak czy Rolmlecz, OSM Piątnica sprzedaje natomiast pod swoją marką produkty takie jak Twaróg Wiejski i Twaróg Sernikowy. Znaczną ilością modułów promocyjnych cieszyła się też firma Polmlek. Jednak w przypadku ofert na twaróg tych firm, liczba promocji zmalała w 2019 w stosunku do roku poprzedniego. Ilość promocji zwiększyła się natomiast z roku na rok u tych producentów, którzy uplasowali się na niższych pozycjach w rankingu, tak jak w przypadku firmy Mlekovita i Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA. Ogółem największe nasilenie promocji w badanych latach miało miejsce w kwietniu i grudniu, co wiąże się najprawdopodobniej z zakupami na świąteczny stół przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Widać to przede wszystkim na przykładzie marek Lactalis Polska czy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa – wymienia Agnieszka Smarzewska.

Badanie promocji w kategorii Śmietana objęło wszystkie rodzaje produktów tej kategorii pod względem zawartości, to jest zarówno śmietany kwaśne, jak i słodkie. Śmietana, podobnie jak twaróg, jest stale obecna w polskiej tradycji kulinarnej. Bywa wykorzystywana jako składnik mizerii, sałatek i deserów, służy także do zabielania zup lub pełni funkcję dodatku do potraw czy sosów. Stanowi źródło witaminy A, fosforu i wapnia, a jej kaloryczność zależy od zawartości tłuszczu. Podobnie jak w przypadku ofert produktów kategorii Twaróg, ilość promocji na śmietanę była największa w miesiącach poprzedzających Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Pod względem liczby promocji w gazetkach, wyróżniły się szczególnie dwie firmy: Zott, właściciel marki śmietany Zott Primo, oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, do której zaliczają się takie marki śmietany jak Łaciata, Mlekpol Mazurski Smak czy Rolmlecz. - Warto zwrócić uwagę na firmy, które zajęły niższe miejsce w rankingu, ale które z roku na rok postawiły na silniejszą promocję w gazetkach. Widać to w przypadku koncernu Upfield, producenta śmietany Rama Cremefine. Podobnie było z promocjami Spółdzielni Mleczarskiej Gostyń, producenta śmietany Śmietanka Gostyńska – zauważa ekspert FOCUS Research Internatonal.