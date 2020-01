Mleczna środa: Czy konsolidacja mleczarstwa przyspieszy?

Natura &Co sfinalizowała przejęcie firmy kosmetycznej Avon

Sektor mleczny jest chyba najbardziej rozdrobnionym sektorem w branży spożywczej, co sprawia że jego dalsza konsolidacja jest nieunikniona. Prezes Spomleku, Edward Bajko, wskazał co prawda duże rozdrobnienie branży mleczarskiej jako jeden z filarów jej sukcesu, co wiązało się z tym, że przedsiębiorcy działający w branży musieli się nauczyć prowadzić działalność w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, jednak słusznie zauważył również, że tak duże rozdrobnienie przeszkadza podmiotom z branży w skutecznym konkurowaniu z podmiotami zagranicznymi, które dzięki swojej wielkości (osiągniętej między innymi w efekcie konsolidacji) mają znacznie większe możliwości.

Podobnego zdania jest również prezes SM Mlekpol, Edmund Borawski, który podkreślił niedawno, że konsolidacja podmiotów przetwórczych ma sens, gdyż jest to połączenie wszystkich możliwości i sił, a także kapitałów w trudnym okresie, aby wspólnie pokonywać wszystkie problemy.

Warto zauważyć, że w grudniu 2019 r. prezes Borawski powiedział, iż Mlekpol toczy rozmowy na temat przejęcia Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jogo.

Zdaniem Łukasza Targoszyńskiego, adwokata z kancelarii Baker McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k., warto jednak wskazać, że konsolidacja jest pewnym procesem, który wymaga czasu. Praca oraz środki, które trzeba włożyć w przeprowadzenie akwizycji dużego, średniego lub małego podmiotu (z wyłączeniem oczywiście ceny nabycia) są często bardzo podobne, więc w naturalny sposób duzi gracze są najbardziej zainteresowani przejmowaniem podmiotów nieco mniejszych, ale nie dużo mniejszych od siebie - podmiotów, które bardzo często same konsolidowały rynek podmiotów mniejszych od siebie.

- Tak to wyglądało w innych sektorach branży spożywczej, np. w sektorze mięsnym, gdzie konsolidacja zaczęła się najpierw na poziomie mniejszych podmiotów, które były następnie przejmowane przez jeszcze większych graczy, aż do momentu, w którym konsolidacyjny wyścig wyłonił zdecydowanych liderów. W innym wypadku, może się okazać, że w którymś momencie zabraknie atrakcyjnych podmiotów do przejmowania i konsolidacja w sposób naturalny ulegnie spowolnieniu – uważa Łukasz Targoszyński.

Zdaniem ekonomistów, spowolnienia należy oczekiwać w całej gospodarce. Anna Kosior z Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego jest zdania, że jeżeli globalny wzrost gospodarczy ustabilizuje się, przewidywane spowolnienie polskiej gospodarki będzie stopniowe i łagodne.