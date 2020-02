Czy Zielony Ład może być groźny dla polskiej branży mleczarskiej?

Przedstawiona przez KE strategia "od pola do stołu" ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie oraz degradację gleby. Pomocne w tym mają być zrównoważone praktyki rolne takie jak rolnictwo precyzyjne, ekologiczne czy agroekologia. Producenci dostarczający żywność wysokiej jakości - stosujący wyższe normy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt - byliby za to właściwie wynagradzani. Co myślą o tym polscy producenci mleka, czy obawiają się zmian czekających europejskie rolnictwo?

Unijny komisarz ds. rolnictwa przyznaje, że Zielony Ład to wzrost kosztów dla całego sektora rolno-spozywczego. - Wraz z przyjęciem pewnych zobowiązań związanych z europejskim Zielonym Ładem, rzeczywiście wzrastają obciążenia rolników, jak i firm przetwórczych. W związku z tym musi być także możliwość zwiększonej pomocy dla tego sektora. Dlatego tak ważny jest dobry budżet na Wspólną Politykę Rolną. I drugi filar w którym potrzebne są działania wyrównujące rolnikom te koszty, które muszą oni ponosić w związku z Zielonym Ładem czy ze strategią Od Pola do Stołu. Dlatego walczę aby budżet na rolnictwo był większy – mówi Janusz Wojciechowski.

- Myślę, że dla polskich producentów mleka nie będzie to aż tak dużym problemem, bo my naprawdę nie przesadzamy ani z opryskami, ani z nawożeniem - mówi Stanisław Kurpiewski, przewodniczący rady nadzorczej OSM Piątnica. Jak podkreśla, w swoim gospodarstwie stosuje uprawki przedsiewne, które pomagają skutecznie walczyć z chwastami w kukurydzy. Dzięki temu zużywa tylko 30 - 40 procent środków ochrony roślin w stosunku do przewidzianej normy.

Również Witold Dziurlikowski, przewodniczący rady nadzorczej OSM w Sierpcu zauważa, że polscy rolnicy potrafią używać środków ochrony roślin z głową, wyspecjalizowali się w tym. Tak naprawdę chodzi o to, by stosować je w odpowiednim czasie, nie przegapić terminu. - Z pewnością w swoim gospodarstwie nie nadużywam chemii. Na etykietach środków ochrony roślin są podane normy stosowania - od dawki minimalnej do maksymalnej. Ja zazwyczaj daję tę najniższą - mówi Dziurlikowski.