Mleczna środa: Masło i margaryna w gazetkach promocyjnych

Agnieszka Smarzewska, FOCUS Research International, zwraca uwagę, że masło potocznie cieszy się opinią produktu bardziej prestiżowego i zdrowszego, ze względu na zawartość witamin A, D i E czy brak dodatków chemicznych. Coraz częściej jednak podnoszą się głosy dietetyków, że należy ograniczyć spożycie występujących w maśle nasyconych kwasów tłuszczowych, które prowadzą do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi, a samo masło dobrze zastąpić margaryną, która ma w sobie zdrowsze, nienasycone tłuszcze roślinne. - Z drugiej strony, margaryna, zwana także „masłem roślinnym”, ze względu na sposób produkcji zawiera mniejszą bądź większą ilość kwasów tłuszczowych trans, bardzo szkodliwych dla zdrowia. Margaryna często bywa używana do pieczenia, cieszy się przeważnie niską ceną i licznymi wariantami smakowymi: na rynku znaleźć można choćby margarynę śmietankową, oliwkową czy... o smaku chleba. Dla niezdecydowanych istnieje jeszcze jedna propozycja: miks tłuszczowy, czyli mieszanka masła z tłuszczami roślinnymi – pisze Agnieszka Smarzewska.

Co zatem wybrać? Każdy konsument musi zdecydować sam, biorąc pod uwagę własne zdrowie, nawyki żywieniowe i smakowe upodobania. Jedno jest pewne: przy dokonywaniu wyboru musi się on zmierzyć z dochodzącymi zewsząd komunikatami reklamowymi, które na ów wybór potrafią mocno wpłynąć. Firma badawcza FOCUS Research International sprawdziła, jak przedstawiały się promocje masła i margaryny w gazetkach handlowych wszystkich badanych sklepów i hurtowni w ciągu ostatnich dwóch lat. Jak się okazało, w badanym okresie margaryna była promowana o wiele częściej niż masło i miksy tłuszczowe. W przypadku margaryn koncernu Upfield, do którego należą takie marki jak Rama i Flora, w każdym roku było to niemal trzy razy więcej modułów promocyjnych, w porównaniu z firmą SM Mlekovita, która odnotowała najwięcej promocji w kategorii masło. Ilością ofert margaryny w gazetkach handlowych koncernowi Upfield dorównywała Grupa Bunge, która w swoim portfolio ma takie marki jak Palma z Kruszwicy czy Słynne MR Roślinne.