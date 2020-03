Mleko nie zawiera GMO. Nie ma znaczenia czym żywione były krowy

Jego zdaniem, nie jest dobrym pomysłem wykorzystywanie niewiedzy i straszenie konsumentów organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (GMO). W jego opinii, przeciętny konsument boi się nawet genów i nie chce spożywać żywności zawierającej geny, a już tym bardziej zmodyfikowane. Badania wykazują, że tylko 23 proc. konsumentów wie, że modyfikacje genetyczne nie przenoszą się z roślin na zwierzęta i ich produkty. Tę niewiedzę wykorzystuje handel oraz niektórzy przetwórcy, a także politycy.

- Szczególnie to niefortunny pomysł w przypadku produktów mleczarskich, aby oznakować je napisem "Bez GMO", co oznacza, że pochodzą one od krów żywionych paszami bez GMO. Ma to bardziej znaczenie marketingowe, niż przynosi rzetelna informację. Dlaczego? Bo większość krów w Polsce nie je śruty sojowej, która w praktyce jest jedynym komponentem paszowym zawierającym GMO stosowanym w żywieniu krów. Oczywiście teoretycznie takich komponentów może być wiele, bo również kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, bawełna, a nawet ziemniaki mogą być genetycznie zmodyfikowane. Tylko w Polsce się ich nie uprawia i praktycznie jako pasze GMO nie mają u nas żadnego znaczenia. A przecież organizmy genetycznie zmodyfikowane są bardzo pożyteczne, chociażby przy produkcji ratującej ludziom zdrowie i życie insuliny. Czy mamy też straszyć pacjentów, że produkowana jest przy użyciu GMO? - pyta Ryszard Kujawiak.

Przypomina, że średnia wydajność krów w Polsce wynosi 6.500 kg mleka i taka przeciętna krowa nie potrzebuje w dawce śruty sojowej, bo zupełnie wystarczy jej dodatek otrąb, zboża i ewentualnie śruty rzepakowej. Natomiast w najbardziej wydajnych stadach krów udział śruty sojowej w dawce nie przekracza 3 proc., podczas gdy w mieszankach dla świń udział śruty sojowej może sięgać do 15 proc., a w mieszankach dla drobiu nawet do 30 proc. - Ale o tym nie wie konsument i tę jego niewiedzę się wykorzystuje – mówi.

- Tak samo jak kuriozalny jest zapis, że krowy powinny być żywione przez 12 miesięcy przed pozyskaniem mleka paszą bez GMO, aby móc na opakowaniu napisać, że produkt pochodzi od krów żywionych paszami bez GMO. Przecież wiadomo, że modyfikacje genetyczne nie przenoszą się z roślin na zwierzęta. To po co ten zapis 12 miesięcy? W niektórych krajach wystarczą 3 miesiące, a nawet 2 tygodnie – twierdzi szef badań i rozwoju Sano.

- Jeżeli chcemy uświadamiać bojącego się GMO konsumenta to bardzo dobry byłby proponowany przez KZSM napis na opakowaniach "Każde mleko nie zawiera GMO". Szkoda, że znowu polityka bierze górę nad gospodarką i podawania takiej informacji się zabrania – ubolewa dr Kujawiak.