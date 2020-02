Polmlek na drodze rewolucji proekologicznej

EKO opakowania – co to oznacza?

Grupa Polmlek w swojej ofercie ma szeroką gamę produktów mleczarskich, oraz asortyment sokowy. Na obu rynkach chcemy wprowadzić rozwiązania przyjazne dla środowiska i ułatwiające recykling opakowań.

- Nasze soki Fortuna będą nalewane w kartony produkowane z materiałów odnawialnych. Papier używany do produkcji opakowania pochodzi z lasów certyfikowanych FSC, czyli nasz klient wie, że nie został on wyprodukowany kosztem lasu, zwierząt, roślin ani ludzi, których byt od niego zależy. Plastik będący składową kartonu, w tym zakrętka, także jest pochodzenia roślinnego. Standardowy plastik jest produkowany z paliw kopalnych, czyli z ropy naftowej, który już na etapie wydobycia powoduje degradację środowiska. Tymczasem w naszych opakowaniach używany jest tylko plastik z trzciny cukrowej, która rosnąc przyczynia się do redukcji dwutlenku węgla. Aż 83% kartonu jest pochodzenia roślinnego. Taki karton to 2,5 krotnie mniej plastiku, niż w opakowaniu tradycyjnym. Poza tym zadbamy, aby karton po zużyciu trafił do odpowiedniego pojemnika, dzięki czytelnej komunikacji na każdym opakowaniu - tłumaczy Joanna Kołodyńska dyrektor marketingu Grupy Polmlek.

- Karton w 100% nadaje się do recyklingu. Bio opakowanie nie oznacza krótszej trwałości produktu, ma takie same właściwości ochronne jak tradycyjny karton. W przypadku produktów nabiałowych redukujemy ilość plastiku potrzebną do wyprodukowania opakowania. Kubeczki do jogurtów, serków, deserów będą na pewno cieńsze. Aby chronić produkt przed zgnieceniem dodamy owijkę z tektury. Taką owijkę łatwo oddzielić od plastikowego kubeczka, co ułatwia segregowanie odpadów – dodaje Joanna Kołodyńska.

Eko filozofia Polmleku dotyczy także opakowań zbiorczych. Zamiast nabłyszczanego, powlekanego folią, lub laminatem kolorowego kartonu, zbiorcze opakowanie będzie z klasycznej szarej tektury, z nadrukiem w jednym kolorze. Wszystko po to, by ograniczać ilość potrzebnych do wyprodukowania opakowania zbiorczego procesów, materiałów, farb drukarskich, lakierów.