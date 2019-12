Mleczna środa: Premiumizacja rynku wymusza zmiany strategii

- Kiedy w 2015 zdecydowaliśmy się na zmianę strategii i zaczęliśmy budować markę Sery z Goliszewa w segmencie premium/upper-medium, rynek wyglądał trochę inaczej. Niewiele marek świadomie pozycjonowało się w tej niszy. Teraz, po 4 latach widzimy, że Sery z Goliszewa choćby częściowo przyczyniły się do wzrostu tego segmentu. Nasi konkurenci kilkukrotnie zmieniali opakowania, niejednokrotnie inspirując się naszym konceptem, pojawiło się też kilka nowych marek. Co niektórzy nawet próbowali nas kopiować zupełnie wprost – mówi Dariusz Zieliński, prezes Ceko. Dodaje, iż poprzez takie działania branży, zmienia się postrzeganie serów jako kategorii: odchodzimy od generycznych "serów żółtych" w stronę produktów markowych, gdzie liczy się jakość i pochodzenie, a to działa również na naszą korzyść. Po latach prostych wyborów między goudą a edamskim, polski konsument powoli "dojrzewa do serów dojrzewających", które mają unikalny smak i charakter. Zdaniem prezesa Zielińskiego, „premiumizacja" to trend, który od dobrych kilku lat widać w całej branży spożywczej, ludzie coraz uważniej wybierają produkty, które mają trafić na ich talerz, czytają etykiety, zadają pytania, szukają informacji w internecie. Pojawiły się nawet specjalne aplikacje, które, po zeskanowaniu kodu EAN mają pokazać skład produktu i ocenić na ile jest on "zdrowy" i czy nie zawiera szkodliwych chemikaliów. - My nie mamy się czego bać, bo od lat wytwarzamy sery z "czystą etykietą", bez żadnych konserwantów i sztucznych dodatków – dodaje.

Zwraca uwagę, że w ciągu ostatniego roku obserwujemy również skokowy wzrost świadomości ekologicznej wśród konsumentów. Dużo się mówi o szkodliwym plastiku, "zero waste" etc. Pojawia się coraz więcej produktów z certyfikatem ekologicznym. Jednak ten certyfikat, o ile potwierdza ekologiczne pochodzenie surowca, to zupełnie pomija temat opakowań. I dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie ekologiczny, certyfikowany produkt zapakowany jest w kolorowy, totalnie niemożliwy do recycklingu, plastik.

- Wychodząc naprzeciw tej rosnącej świadomości, zdecydowaliśmy, że nie będziemy dalej rozwijać gamy serów paczkowanych i skupimy się na sprzedaży wagowej. Produkt sprzedawany z lady jest nie tylko znacznie bardziej ekologiczny, ale również świeższy i smaczniejszy niż ten plastrowany w fabryce. Powoli na rynku pojawiają się już nowe opakowania naszych bloków, które wyróżnią Sery z Goliszewa w ladzie w podobny sposób, jak z sukcesem robią to na półce – mówi Dariusz Zieliński.