Mleczna środa: Prezes Mlekpolu apeluje by przygotować się do stawienia czoła globalnej konkurencji

W jego opinii, polskie mleczarstwo dochodzi do zrównoważonego potencjału przetwórczego, który pozwoli zagospodarowywać całą skalę surowców mleczarskich zaczynając od mleka, idąc przez serwatkę, maślanką i inne półprodukty

Zdolności technologiczne pozwalają zagospodarować surowiec przy ograniczonym handlu w sobotę i niedziele. Zablokowanie handlu w niedziele spowodowało, że całe przetwórstwo spożywcze musi budować nowe magazyny - mówi prezes Mlekpolu.

Na tegorocznych targach Mleko-Expo odbyło się spotkanie prezesów spółdzielni mleczarskich z ministrem rolnictwa. - Na dzień dzisiejszy nasz przemysł rolno-spożywczy i rolnictwo porusza się od klęski urodzaju do klęski nieurodzaju. Przekonany jestem, ze przyszedł czas żeby wprowadzić specjalizację upraw i przetwórstwa dla poszczególnych regionów Polski, żeby jak najskuteczniej wykorzystać naturalne uwarunkowania - uważa Edmund Borawski.

Zapytany, kto powinien zająć się takim planowaniem, powiedział iż do tego potrzebne są odpowiednie środki. - Chcąc w przyszłości mieć mocne rolnictwo i dobry przemysł rolno-spożywczy, to trzeba w niego racjonalnie zainwestować. Spotykamy się na rynkach światowych z o wiele silniejszą konkurencją. W porównaniu do wielkich globalnych koncernów jeszcze jesteśmy rozproszeni i rozdrobnieni. Mówiąc o przyszłości, rozumiem ministra, który uważa, iż trzeba dołożyć trochę pieniędzy i stworzyć coś, co będzie mogło realnie konkurować z rynkiem światowym. Budowa strategii rozwoju polskiej gospodarki to obowiązek Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - mówi szef Mlekpolu.

Prezes Borawski podkreśla, że zarządzający przedsiębiorstwami - zarówno prywatnymi jak i spółdzielczymi, powinni mieć nie tylko optymistyczny scenariusz działania, ale także być przygotowany do negatywnych zmian na rynku światowym.

Zapytany o nastroje rolników, producentów mleka, powiedział, że Mlekpol stara się wypracowywać dodatnie wyniki finansowe płacąc jedną z wyższych cen za mleko w kraju, ale zawsze jest problem z pełną satysfakcją producentów mleka. - Oni nadal są w okresie inwestycyjnym i ciągle oczekują większych i wyższych wynagrodzeń - dodaje.

Obecnie Mlekpol posiada 12 zakładów. Mleko odbiera od 11 tys. rolników, zatrudnia 2,3 tys. pracowników. Firma skupuje i przerabia 16 proc. mleka produkowanego w Polsce.