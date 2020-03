Prezes Mlekpolu o zmianach w firmie i koronawirusie

Jak Pan ocenia znaczenie zmiany i otwartości na zmiany w biznesie?

Zmiany towarzyszą nam zawsze. To stały element naszego życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zmieniają się tendencje rynkowe, zmieniają się ludzie, zmienia się jednak przede wszystkim technologia, która rozwija się w szalonym tempie. Zmiany techniczne wpływają także na samą pracę, gdzie potrzebny jest mniejszy wysiłek fizyczny, ale często niezębne stają się wyższe kwalifikacje. Mamy także zmiany organizacyjne w firmach, w społeczeństwie, w miastach – jest to stały element życia i musimy się do tego dostosować. Istnieje ogromny nawał informacji, który spływa do człowieka, nie wszystko jednak jest potrzebne i trzema umieć wybrać i odfiltrować ważne informacje od reszty.

Skoro rozmawiamy o zmianie, to nową sytuacją jest koronawirus. Czy Mlekpol odczuł już jego skutki?

Koronawirus przede wszystkim jest obecny w Chinach, chociaż rozprzestrzenia się coraz szybciej na świecie, w Europie szczególnie. Chiny są drugą gospodarką na świecie i moim zdaniem jeszcze zbyt wcześnie aby ocenić, jakie będą rzeczywiste i długofalowe skutki epidemii. Nie wiemy też jakie rozmiary ona osiągnie. W eksporcie pojawiają się pewne turbulencje i problemy, ale jeść trzeba. Jestem przekonany, że szybko sytuacja wróci do normy i załamania eksportu do Chin nie będzie.

Zmienia się sytuacja w samym Mlekpolu...

Niedawno miała miejsce zmiana przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni i jej nowym przewodniczącym został pan Sławomir Przytuła. Dla Mlekpolu nie jest to osoba nowa, zna dobrze firmę – przez 2 kadencje był delegatem na zebranie przedstawicieli Spółdzielni, jak również członkiem jej Rady Nadzorczej. Jestem przekonany, że dzięki swojemu doświadczeniu Pan Przytuła będzie wspierał rozwój Mlekpolu. W każdej spółdzielni działają Rada Nadzorcza i Zarząd. Oba te organy są niezależne, jednak powinny współpracować, aby organizacja funkcjonowała bez przeszkód. Wierzę, że współpraca Zarządu z nowym Przewodniczącym, będzie układała się dobrze, ponieważ naszym wspólnym celem jest dobro Mlekpolu. W naszej 40-letniej historii Pan Przytuła jest 5 przewodniczącym Rady Nadzorczej. Każdy z poprzedników miał znaczący wkład w rozwój Spółdzielni i tego samego życzę nowemu przewodniczącemu. Chciałbym jeszcze bardzo podziękować poprzednikowi, panu Janowi Zawadzkiemu, za zaangażowanie w rozwój Mlekpolu i owocną współpracę z Zarządem.