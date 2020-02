Techmilk 2020 (relacja + galeria)

Podczas otwarcia seminarium prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podkreślała zbliżające się 75-lecie wydziału. Z kolei sekretarz Seminarium Techmilk, Fabian Dajnowiec mówił, że zainaugurowany w ubiegłym roku konkurs Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy „Innowacje techniczne w mleczarstwie” będzie kontynuowany także w tym roku. - Jeszcze w lutym wszyscy potencjalni wnioskodawcy otrzymają maile z materiałami na podstawie których będą mogli zgłosić w terminie do 31. marca 2020 roku swoją firmę do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 podczas uroczystej gali na XIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa, którą poprowadzą prezesie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy – mówił Fabian Dajnowiec.

Po uroczystym powitaniu uczestników seminarium swoje wystąpienie miała Joanna Nowak, która omówiła zmiany na rynkach mleka – globalnym, europejskim i krajowym. Wskazała, że produkcja mleka na świecie wynosi 852 030 tys. ton, w Unii Europejskiej 28 167 300tys. Ton, co stanowi ok. 20% produkcji światowej, a produkcja w Polsce ok. 13 850 tys. ton - ok. 1,5% produkcji światowej i ponad 8% produkcji UE. - W 2018 r. eksport artykułów mleczarskich wyrażony w ekwiwalencie mleka surowego (łącznie z serwatką ) wyniósł 4650 tys. ton i był o 10,5% większy niż przed rokiem. Import zwiększył się o 4,9% do 1910 tys. ton. Większa dynamika eksportu niż importu spowodowała, że dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 14,6% do 2740 tys. ton. W ujęciu wartościowym eksport zwiększył się o 3,2% do 2248,6 mln EUR, a import o 0,8% do 1001,0 mln EUR. W rezultacie dodatnie saldo handlu zagranicznego w mleczarstwie wzrosło o 5,2% do 1247,6 mln EUR – mówiła Joanna Nowak.

Wskazała na czynniki poprawy wyników handlu zagranicznego. - Przede wszystkim duży popyt i relatywnie wysokie ceny trwałych produktów mlecznych na rynku światowym, który może utrzymać się w 2020 r., a także rosnąca produkcja i dostawy mleka do przemysłu mleczarskiego sprzyjające zwiększeniu produkcji towarowych produktów mleczarskich na potrzeby wymiany handlowej – mówiła. Z drugiej strony mamy czynniki pogorszenia wyników handlu zagranicznego, gdzie za najważniejszy uznała obowiązujące od sierpnia 2014 r. rosyjskie embargo i związane z tym zaostrzenie konkurencji na rynku UE (do krajów UE eksportujemy 70% naszych produktów mlecznych). - Remedium na tę sytuację jest aktywne poszukiwanie rynków zbytu w krajach trzecich – dodała.