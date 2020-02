Mleko pod ostrzałem. Polska Izba Mleka obala mity

Aktor Joaquin Phoenix, który otrzymał nagrodę, podczas przemówienia powiedział:

- (...) staliśmy się bardzo „rozłączeni” od świata naturalnego i wielu z nas jest winnych tego, że mamy egocentryczne podejście, myślimy, że jesteśmy centrum wszechświata. Wychodzimy do świata naturalnego i niszczymy go, myślimy, że możemy zapłodnić nienaturalnie krowę, a kiedy ona rodzi, kradniemy jej dzieci. Mimo, że słyszymy jej smutek. A potem kradniemy jej mleko i dodajemy je do naszej kawy i płatków (...).

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Polską Izbę Mleka. Organizacja nie chciała skomentować słów aktora, ale postanowiła wyjaśnić kwestię „fake newsów" na temat spożywania mleka.

- Żyjemy w czasach obfitości wszelkich pokarmów i samozwańczych „autorskich” diet, obiecującym nam zdrowie i długowieczność. W tych „modnych” dietach często o wywoływanie zdrowotnych problemów oskarżane jest mleko. Niestety, te nieprawdziwe informacje o szkodliwości mleka często popularyzują w środkach masowego przekazu znani celebryci i wyznawcy alternatywnych, pseudonaukowych teorii żywieniowych, którzy nie biorą pod uwagę obowiązujących w naszym kraju zaleceń ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Komitetu Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych - informuje PIM.

Zawsze najlepszym sposobem walki z „fake news” wydaje się być rzetelna wiedza, informacje potwierdzone badaniami naukowymi EBM tj. Evidence Based Medicine, edukacja społeczeństwa poprzez organizację spotkań warsztatowych, szkoleń i konferencji, podczas których można rozwiać wszystkie wątpliwości na temat rzekomej szkodliwości nabiału. Działania takie nieustannie, od lat podejmuje Polska Izba Mleka, która walczy z negatywnymi opiniami o mleku i produktach mlecznych - przekonuje PIM.

Innym istotnym działaniem na rzecz spożywania mleka jest obalanie funkcjonujących w społeczeństwie, mediach oraz mediach społecznościowych mitów na temat nabiału, które wynikają z niewiedzy oraz panującej mody na „niepicie” mleka nie popartej żadnymi badaniami.