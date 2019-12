Mleko z Polski płynie do Chin

- Najważniejszą, pod względem wartości, grupą produktów wysyłanych do Chin było mleko i śmietana płynne. W pierwszych 9 miesiącach br. ich sprzedaż osiągnęła poziom 31,8 mln EUR (55% całkowitej wartości eksportu) i była aż o 151% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z tego, zdecydowaną część (92%) stanowiło mleko o zawartości tłuszczu od powyżej 3% do maksymalnie 6% masy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto co najwyżej 2 litrów (CN 04012091), czyli mleko UHT przeznaczone na rynek detaliczny. Wolumen sprzedaży tego produktu na rynek chiński wyniósł 59,4 tys. t i był o blisko 200% większy niż w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Bazując na wartości eksportu i jego wolumenie można określić, że średnio było one sprzedawane po 0,49 EUR (2,13 PLN) za kilogram, czyli po cenie o 7,7% niższej niż przed rokiem. Dla porównania, wg danych MRWiR, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. średnia cena netto zbytu mleka spożywczego UHT o zwartości tłuszczu 3,2% wyniosła 1,90 PLN za kg - podaje Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

Na rynku chińskim popyt na mleka płynne wyraźnie rośnie. Według danych CLAL w pierwszych 10 miesiącach 2019 r. zakupy tego produktu ze strony Chin wyniosły ponad 600 tys. t i były o ponad 40% większe niż przed rokiem. Warto zauważyć, że Polska, po Niemczech, Nowej Zelandii i Australii, była czwartym największym dostawcą mleka płynnego na rynek Państwa Środka. Ten segment chińskiego rynku powinien dalej się rozwijać.

- W pierwszych trzech kwartałach 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., obniżyła się wartość eksportu serwatki, o 6,7% do 16,5 mln EUR z powodu mniejszego wolumenu wywozu (o 22,8%). Wzrost sprzedaży zaobserwowano natomiast w przypadku mleka w proszku – o 13% do 4,7 tys. t, co przy wyższych cenach produktów skutkowało 39-proc. wzrostem wartości, do 9,1 mln EUR - dodaje ekspert.

Popyt ze strony rynku chińskiego był też odczuwalny dla pozostałych krajów Wspólnoty. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z UE do Chin wyniosła 1,12 mld EUR i była o blisko 30% wyższa niż w trzech kwartałach 2019 r.