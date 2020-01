Mlekovita inwestuje w zagraniczną ekspansję marki

Jednym z projektów marketingowych promujących markę za granicą jest udział w Africa Eco Race 2020, który ma wyjątkowy charakter. Reprezentacja wybitnych polskich sportowców wystartuje w rajdzie w ramach projektu Misja Uratuję Cię, łącząc ducha sportu z akcją charytatywną. Projekt został objęty patronatem TVP2, która relacjonuje oba jego etapy: grudniowe przygotowania i rajd rozgrywany w dniach 5–19 stycznia 2020 r. Ambasadorką projektu została dziennikarka i prowadząca Pytanie na Śniadanie w TVP Marcelina Zawadzka, jednocześnie uczestniczka rajdu. Mlekovita jest partnerem strategicznym akcji. Biorący udział w projekcie zawodnicy przywiozą do Senegalu mleko w proszku przekazane przez firmę Mlekovita dla dzieci chorych i niedożywionych, pozostających pod opieką ośrodka misyjnego kierowanego przez siostrę urszulankę Ksawerę Michalską na przedmieściach Dakaru. Przekażą je 20 stycznia, podczas uroczystego finału akcji.

Innym z dużych projektów, w które Mlekovita włącza się marketingowo w 2020 roku, jest największe sportowe wydarzenie w Polsce, czyli wyścig kolarski Tour de Pologne. Jego historia jest bliska historii Mlekovity. Początki wyścigu sięgają 1928 r. – tego samego, w którym powstał zakład mleczarski w Wysokiem Mazowieckiem. Podobnie też jak w przypadku Mlekovity, najintensywniejszy wzrost znaczenia wydarzenia zaczął się na początku lat 90. i nieodłącznie wiąże się z osobą obecnie stojącą na czele organizacji. Tak jak w Mlekovicie w 1992 r. Prezes Zarządu Dariusz Sapiński zainicjował najważniejsze zmiany, opracowując logo i nazwę, tak w przypadku Tour de Pologne obecną renomę wyścig zawdzięcza Czesławowi Langowi, który organizuje go od 1993 r., przywracając mu dawny prestiż. Czesław Lang to polski kolarz torowy i szosowy, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r., srebrny medalista mistrzostw świata w Valkenburgu w 1979 r. oraz brązowy medalista mistrzostw świata w San Cristobal w 1977. Pierwszy zawodowy kolarz w naszym kraju. Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski oraz zwycięzcą wyścigu Tour de Pologne.

- Nie bez powodu Mlekovita uczestniczy w tych dwóch projektach, ponieważ życzyłbym sobie, by sportowy duch dążenia do mistrzostwa udzielił działaniom Mlekovity. By tak jak organizator Tour de Pologne Czesław Lang zwyciężał kolejne kolarskie wyścigi, tak Mlekovita wygrywała smakiem i najwyższą jakością produktów w wyborach zakupowych nie tylko Polaków, ale i mieszkańców całego świata – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.