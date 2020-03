Mlekovita przygotowuje się do dostaw do domów z kwarantanną

Przygotowujemy się do dostaw bezpośrednich do domów osób objętych kwarantanną, tak, aby nikomu nie zabrakło produktów mlecznych, gdyż mleko od zarania dziejów jest dla człowieka najważniejszym pokarmem, a Hipokrates twierdził, że jest to pokarm najdoskonalszy i najbardziej kompletny, jaki stworzyła natura – powiedział Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity.