Mlekpol otrzymał 50 mln euro kredytu na rozbudowę zakładu w Grajewie

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje działania podejmowane przez Mlekpol – jedną z największych polskich spółdzielni mleczarskich – w związku z realizacją strategii modernizacji i wzrostu.

Kredyt w wysokości 50 mln euro (212 mln zł) umożliwi sfinansowanie szeregu inwestycji na terenie zakładu przetwórczego SM Mlekpol w Grajewie, będącego jednym z 12 zakładów firmy na terenie Polski. Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury produkcyjnej umożliwi Mlekpolowi zwiększenie zdolności przetwórczych oraz równoważenie sezonowych wahań podaży surowca mlecznego. Ponadto, inwestycje obejmą budowę nowego magazynu i centrum logistycznego, co przełoży się na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Ostatnim elementem projektu jest budowa elektrociepłowni obok należącej do Mlekpolu oczyszczalni ścieków. Instalacja opalana w całości biogazem pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanych przez firmę osadów ściekowych i uniknąć konieczności zakupu energii z sieci elektroenergetycznej.

- To nasz drugi kredyt dla Mlekpolu i trzeci dla spółdzielni mleczarskiej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspieraniu rzetelnie przygotowanych planów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego będziemy mogli pomóc Polsce we wzmocnieniu kluczowego sektora gospodarki, zwiększeniu długofalowej konkurencyjności oraz osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Operacja jest również znakomitym przykładem wsparcia udzielanego przez EBI małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, które mają wiarygodne plany rozwoju - powiedziała Lilana Pawłowa, wiceprezes EBI.

Janusz Wojciechowski, europejski komisarz ds. rolnictwa, powiedział: Inwestycje w nowoczesne technologie mogą stworzyć naszym rolnikom ogromne możliwości i przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnie cieszy mnie fakt, że projekt przyniesie korzyści z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i środowiska. Rolnicy mają do odegrania istotną rolę w realizacji celów klimatycznych.

- Nasza spółdzielnia mleczarska przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a konieczność ochrony środowiska stała się dla nas istotnym czynnikiem pobudzającym rozwój innowacyjności. Dzięki wsparciu i środkom EBI będziemy mogli wprowadzić nowe, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie produkcji i ochrony środowiska. Przełoży się to na obniżenie ekologicznych kosztów zewnętrznych i zwiększenie efektywności energetycznej. Mamy również nadzieję, że dzięki współpracy z EBI i poszerzeniu oferty przetworów mlecznych będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia obrotu handlowego i tworzenia nowych możliwości rozwoju dla sektora rolnego - skomentował Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol.