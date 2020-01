Mlekpol rozszerza ofertę produktów bez laktozy

Mleczna środa: Prezes Mlekpolu apeluje by przygotować się do stawienia czoła globalnej konkurencji

Łaciate to najbardziej rozpoznawana marka mleczarska w Polsce. Mlekpol, właściciel marki, wprowadza nowy serek wiejski Łaciaty, przyjazny konsumentom nie tolerującym cukru mlecznego. Pyszny serek wiejski w wersji bez laktozy to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą rezygnować z dobroczynnych właściwości produktów mlecznych. Serek znakomicie komponuje się z owocami, warzywami czy bakaliami, jest też doskonałą bazą past do kanapek i niezastąpionym składnikiem wielu dań. Serek wiejski to źródło naturalnego białka, które przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej, dlatego szczególnie polecany jest jako element diety po wysiłku fizycznym.

Linia graficzna opakowania nowego serka wiejskiego Łaciaty jest spójna z rodziną produktów bez laktozy produkowanych przez Mlekpol. Zastosowanie koloru fioletowego na praktycznym kubeczku pozwala konsumentom łatwo rozpoznać produkt na półce sklepowej. Opakowanie zawiera 200 gramów produktu, czyli w sam raz na przekąskę w pracy, szkole czy wycieczce.