Na całym świecie rośnie produkcja mleka

Mijający rok to okres spadków cen masła

Mleczna środa: Prezes Mlekpolu apeluje by przygotować się do stawienia czoła globalnej konkurencji

Niższe ceny skupu w Polsce i w Europie czy ceny na poziomie początku 2017 roku wywołały niezadowolenie wśród związków i organizacji mleczarskich. Na przykład we Francji wzorem niemieckich organizacji postanowiono negocjować ceny zbytu na główne produkty z dużymi odbiorcami co miało na celu ustalenie stałej minimalnej ceny w skupie mleka. Rozmowy takie będą odbywały się co 6 miesięcy. Cena ta ma pokryć rolnikom koszty produkcji na najbliższe pół roku. Cenę ustalono w wysokości 0,355 euro/litr.

Do takich rozmów dochodzi w tych krajach, gdzie o interesy branży dba jedna organizacja. Kilka organizacji konkurujących ze sobą o wpływy nie mających wspólnego celu czy chęci porozumienia się w ważnej dla branży sprawie i pozostawienie negocjacji cen zbytu zarządom mleczarni stawia branżę mleczarską w Polsce na gorszej pozycji negocjacyjnej z dużymi odbiorcami w związku z czym średnia cena skupu jest niższa od średniej ceny płaconej rolnikom w Unii Europejskiej. Średnia cena skupu w Unii Europejskiej w październiku 2019 roku wyniosła 0,349 euro/kg mleka. W Polsce w październiku średnia cena płacona rolnikom za mleko była niższa niż w 2017 i 2018 roku i wyniosła netto 0,135 PLN/litr.

Rok 2019 to stopniowa zwyżka cen na odtłuszczone mleko w proszku, która w grudniu osiągnęła najwyższą cenę od 5 lat. Ogółem w 2019 roku Odtłuszczone Mleko w Proszku wzrosło o ponad 59%. Tego samego nie można powiedzieć o Pełnym Mleku w Proszku, którego ceny również wzrosły, ale tylko o 6,5%. W 2019 roku wzrosły ceny prawie wszystkich produktów mleczarskich oprócz masła, którego cena w ciągu roku spadła o blisko 18%.