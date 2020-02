Nowy kącik zabaw Serenada w siedleckim szpitalu

Dzięki wsparciu mieszkańców, lokalnych mediów, a także szefowej kuchni Anny Klajmon, szpital zdobył ponad 17 tysięcy głosów. Znana i lubiana uczestniczka programu telewizyjnego Top Chef Anna Klajmon była jedną z 5 ambasadorek akcji. Na pierwszym etapie akcji zachęcała do zgłaszania placówek medycznych, w których brakuje kącików zabaw, by na kolejnym etapie motywować społeczność lokalną do głosowania na wybrane lokalizacje. Tym sposobem, zdobywając najwięcej głosów w województwach mazowieckim i łódzkim, kącik trafił do szpitala w Siedlcach.

Nowy kącik zabaw, wyposażony w wieżę edukacyjną, liczne zabawki, kolorowanki dla dzieci oraz przepisy na zdrowe posiłki, autorstwa ambasadorek akcji, otwarty został w piątek, 7 lutego.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogłam uczestniczyć w akcji Serenada dla dzieci. Jako mama sama spędzam często czas z dzieckiem w poczekalni i wiem, że to ważne, żeby dzieci miały czym się zająć w czasie oczekiwania na wizytę. Kąciki zabaw od Serenady są wesołe i kolorowe i na pewno umilą maluchom czas, aby dzieci nie miały stresu związanego z pobytem w szpitalu czy przychodni. Jeszcze raz dziękuję i jestem wzruszona, że mogłam się przyczynić do sukcesu akcji - podkreśliła ambasadorka akcji, Anna Klajmon.



- Z przyjemnością obserwuję i jednocześnie współtworzę akcję Serenada dla dzieci. Inicjatywa wyszła oddolnie od nas - pracowników Spomlek, którym los dzieci nie jest obojętny. Bez wahania zgodził się na nią i zaangażował nasz Zarząd. Pierwsze kąciki otworzyliśmy w styczniu 2018 roku, początkowo w miastach, w których znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Akcja spotkała się ze świetnym odbiorem, a nam dużą satysfakcję sprawiło ogromne zaangażowanie internautów, którzy najpierw wskazali, a później wybrali najbardziej potrzebujące placówki, ale także wielkie wsparcie lekarzy, pielęgniarek, a co najważniejsze małych pacjentów i ich rodziców. Tegoroczna akcja ma już szerszy zasięg, ponieważ kąciki powstają w miastach w całej Polsce. Jednym z takich miejsc jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, gdzie z przyjemnością, w towarzystwie dyrekcji szpitala i pacjentów, otworzyliśmy kolejny kącik - powiedziała Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.