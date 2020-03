OSM Kosów Lacki przeszedł audyt inspektorów kubańskich

W OSM Kosów Lacki 9 marca br. miał miejsce audyt inspektorów kubańskich, co jest warunkiem do eksportu na Kubę. - Wstępna ocena wypadła pozytywnie. Ale panie lekarki kubańskiego GIW-u zastrzegły, że ostateczną decyzje podejmą ich władze rządowe po przedstawieniu im pełnego raportu z inspekcji polskich firm. Będzie to miało miejsce za ok 30 dni – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Minarczuk, Prezes Zarządu OSM Kosów Lacki.