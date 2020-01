OSM Łowicz odświeża wizerunek marki

Mleko Łowickie jest flagowym produktem marki – gości na stołach kolejnych pokoleń Polaków. Jednak portfolio OSM Łowicz to także cała gama produktów mlecznych i nie tylko - dlatego naturalnym krokiem było stworzenie rozpoznawalnych, spójnych opakowań dla całej oferty. Wprowadzone w 2017 roku „pasiaki”, które stały się symbolem nowoczesności marki, znana Polakom łowiczanka oraz kolor granatowy stały się podwalinami nowego systemu opakowań. To, co dla OSM Łowicz ważne to tradycja – produkty marki towarzyszą na stołach kolejnym pokoleniom. Ta tradycja to zarówno symbol marki – łowiczanka, jak i wyrażenie dumy z regionu i pozytywne skojarzenia, które nazwa Łowicz. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie audytu portfolio produktowego oraz opracowanie strategii pozycjonowania marki. To pozwoliło zarządowi OSM Łowicz podjąć decyzję o modernizacji wizerunku marki, mającym na celu wzmocnienie brandu Łowicz na opakowaniach.

Tworząc nowy system wróciliśmy do korzeni marki. Granat stanowi łącznik między nowoczesnymi pasiakami i tradycyjną postacią łowiczanki. System nowych opakowań buduje relację między przeszłością marki i jej przyszłością. Studio DN zaproponowało nowy wizerunek zbudowany w oparciu o silny branding. Naszym celem było utrzymanie DNA marki – symbolu łowiczanki i koloru granatowego ale w innych proporcjach niż dotychczas. Wzmocniliśmy brand i jego rozpoznawalność, dzięki czemu cały system opakowań zyskał dużą spójność i silny impakt na półce sklepowej. To system, który pozwoli klientom łatwiej znaleźć pozostałe produkty OSM Łowicz – kolor granatowy w połączeniu z łowickimi pasiakami i logo stanie się wyróżnikiem dla wszystkich linii produktowych, takich jak śmietany, sery czy twarogi.

Studio DN stworzyło dla OSM Łowicz także spójną komunikację marki, która stawia na łączenie – zbliżanie do siebie ludzi przy wspólnym posiłku. Łowicz łączy pozytywnie – to claim marki. W świecie, który biegnie coraz szybciej można stracić z oczu to, co najważniejsze – to, dla kogo i po co żyjemy. Nowa komunikacja pozwala przypomnieć sobie, że czasami warto zwolnić na chwilę, uśmiechnąć się do siebie, zrobić coś wspólnie. Stawiająca na nogi kawa smakuje dużo lepiej, gdy przygotujemy dwa kubki i podarujemy komuś chwilę swojego czasu. To budzi pozytywne emocje. Łowicz promuje więcej niż tylko produkty świetnej jakości, ale przede wszystkim celebrację chwil spędzanych z rodziną bądź z przyjaciółmi. Dzisiaj potrzebujemy pozytywnych połączeń, a marka Łowicz pragnie dalej towarzyszyć przy stołach i w dobrych wspomnieniach.