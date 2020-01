OSM Piątnica eksportuje przede wszystkim do najbliższych sąsiadów Polski (wywiad)

Jaka jest ogólna sytuacja finansowa firmy?

OSM Piątnica to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się mleczarni w Polsce i nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Od 30 lat notujemy stały wzrost, korzystając na wzroście rynku, jak również powiększając nasze udziały. Jest to możliwe dzięki dobremu dostosowaniu naszej oferty do potrzeb polskiego konsumenta.

Jakie są plany firmy rynkowe i rozwojowe?

Mówiąc o planach rynkowych, chcielibyśmy skupić się na zwiększeniu naszej obecności i dostępności naszych produktów w skali całego kraju. Chcielibyśmy, by każdy, kto lubi produkty z Piątnicy, mógł je łatwo znaleźć na półkach sklepowych, dlatego jeszcze mocniej będziemy inwestować w rozszerzenie dystrybucji. Ważny jest dla nas również eksport, dlatego w 2020 roku stawiamy sobie za cel zwiększenie dostępności produktów z Piątnicy na wybranych rynkach zagranicznych.

OSM Piątnica znana jest z wprowadzania nowości i innowacji produktowych, co będzie widoczne również w tym roku. Będziemy konsekwentnie obserwować rynek, trendy oraz potrzeby konsumentów i w odpowiedzi oferować im produkty i smaki, których poszukują. Podając przykład, wraz z początkiem 2020 roku marka Piątnica zadebiutowała w kategorii serków homogenizowanych, wprowadzając na rynek produkt w czterech wariantach smakowych.

Jaka część produkcji jest eksportowana i na jakie rynki?

Eksport stanowi coraz ważniejszy obszar dla OSM Piątnica i obecnie produkty z Piątnicy można kupić w wybranych krajach Europy Wschodniej, w krajach nadbałtyckich – Litwa, Łotwa i Estonia, w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Z roku na rok notujemy dynamiczne wzrosty w eksporcie, co pokazuje, że mieszkańcy tych krajów cenią jakość produktów prosto z Piątnicy, ich smak, prosty skład i lokalność.

Wśród naszych najpopularniejszych produktów eksportowych warto wymieniać serki śmietankowe, mleka, twarogi, serki wiejskie i jogurty oraz śmietanę.

Jaką cenę obecnie OSM Piątnica płaci za mleko? Czy są planowane zmiany? A jeśli tak, to z czego to wynika?

OSM Piątnica od ponad 18 lat płaci producentom najwyższą cenę za 1 l mleka i tak też było w 2019 roku. Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej ceny skupu, ponieważ jakość surowca bezpośrednio przekłada się na jakość i smak naszych produktów.