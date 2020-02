OSM Piątnica: Inwestujemy w rozwój oferty dla HoReCa

- Widzimy, że sukcesywnie poszerza się lista naszych partnerów, którzy znają jakość produktów z Piątnicy z rynku konsumenckiego i chcą mieć je w swojej ofercie w hotelu czy restauracji. Wychodząc im naprzeciw, nie tylko ulepszamy dostępne produkty, ale wprowadzamy też nowe warianty. Oprócz oferty produktowej, stawiamy także na rozwój współpracy z czołowymi dostawcami działającymi na rynku hotelarskim, restauracyjnym czy cateringowym - mówi Łukasz Kalinowski.

Spośród produktów, które oferuje spółdzielnia z Piątnicy w kanale HoReCa, szczególnie dużą popularnością cieszą się np. śmietany UHT w butelkach o pojemności 1 litra, jogurty w opakowaniach 100 g, śmietanki tradycyjne oferowane w pojemnościach 5 l lub 10 l, serki do smarowania, mascarpone czy serek śmietankowy do sushi. - W ostatnim czasie wprowadziliśmy także mleko do kawy, idealne do spieniania - dodaje.

Wiceprezes OSM Piątnica podkreślił, że zgodnie z nową piramidą żywienia i aktywności fizycznej, dieta powinna być zrównoważona i dlatego osoby niemające medycznych przeciwskazań, nie powinny wykluczać podstawowych składników ze swojego jadłospisu. - Nie ulega jednak wątpliwości, że napoje roślinne zyskują na popularności – należy mieć jednak świadomość, że nie zastąpią one mleka oraz warto zwrócić uwagę na ich skład oraz kaloryczność - mówi Łukasz Kalinowski.