OSM Piątnica wprowadza nową linię serków homogenizowanych

- W Piątnicy konsekwentnie stawiamy na jak najwyższą jakość naszych wyrobów oraz oferowanie konsumentom produktów, które szczególnie lubią – mówi Łukasz Kalinowski v-ce Prezes OSM Piątnica. Obserwujemy, że nasi klienci doceniają markę Piątnica za naturalność, świeżość, lokalność, tradycyjny charakter oraz walory smakowe produktów. Z tego względu wprowadzenie do oferty Piątnicy serków homogenizowanych z prostym składem było naturalnym krokiem w rozwoju Spółdzielni, oczekiwanym przez licznych konsumentów – dodaje.

Serki homogenizowane z Piątnicy mają prosty skład i ponadczasowy smak, który pamiętamy z dzieciństwa. Nie zawierają barwników, sztucznych aromatów, syropu glukozowo – fruktozowego, mleka w proszku i zagęstników. To także jeden z bardziej uniwersalnych produktów o bogatym zastosowaniu, który może być bazą do śniadania, samodzielną przekąską, deserem lub dodatkiem do słodkich potraw.

OSM Piątnica oferuje serki homogenizowane w czterech wyjątkowych smakach: truskawkowym, waniliowym, stracciatella i naturalnym. Innowacyjne i przemyślane opakowanie o pojemności 150 g wyróżnia się na sklepowej półce, a za jego dodatkową funkcjonalność odpowiada kartonowa owijka, na której znajdują się przepisy na dania z wykorzystaniem serków.

Rekomendowana cena to: 2,19 zł/szt