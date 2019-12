OSM Sierpc startuje z Programem Zrównoważonego Rozwoju

- Dbanie o środowisko i lokalną społeczność od dawna są obecne w statucie Spółdzielni, jednak wobec zmian zachodzących w globalnym klimacie, każda aktywność mająca na celu zmniejszenie szkodliwości działań produkcji żywności są istotnym wyzwaniem dla każdego producenta – uważa Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc.

- Optymalizacja zużycia wody, redukcja ilości ścieków, wytwarzanie własnej, ekologicznej energii, redukcja śladu węglowego i w końcu recykling opakowań - to nasze cele, które już realizujemy w obszarze dbania o środowisko. Zależy nam na tym, by w naszym sierpeckim mikroklimacie utrzymać to, co najcenniejsze - świeże, dobrej jakości powietrze. Jesteśmy jednym z największych zakładów produkcyjnych w okolicy i mamy świadomość, że nasze działania są istotne najbardziej dla mieszkańców Sierpca i okolic - mówi prezes Gańko.

Działania Spółdzielni w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju „Stąd. Z Sierpca” nie dotyczą tylko ekologii. W ramach działań na rzecz ekonomizacji produkcji większość mleka skupowanego na potrzeby mleczarni pochodzi z okolic Sierpca od dostawców tych samych od lat, 65 proc. pracowników pochodzi z Sierpca, pozostali z okolic Sierpca lub sąsiedzkich gmin.

Prezes dodaje, iż spółdzielnia, jako jedno z głównych przedsiębiorstw na terenie gminy nie zapomina o mieszkańcach wspiera stowarzyszenia i organizacje społeczne.

OSM Sierpc to jedna z najstarszych spółdzielni mleczarskich w Polsce, produkująca m.in. najpopularniejszy żółty ser na rynku - Ser Królewski.