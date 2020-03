PIM przygotowała zalecenia dla zakładów mleczarskich w związku z koronawirusem

- Jest to dokument przygotowany z myślą o całym sektorze mleczarskim i dlatego zachęcamy do korzystania z tego dokumentu wszystkie firmy, wystarczy zgłosić się do nas i taki dokument prześlemy - mówi Agnieszka Maliszewska dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka. - Materiał został przygotowany przez zespół doświadczonych lekarzy weterynarii i epidemiologów, w taki sposób, by ułatwić sektorowi mleczarskiemu funkcjonowanie w związku z wystąpieniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce.

Dokument zawiera przede wszystkim co to jest wirus SARS-CoV-2 , jakie są objawy , a także cały katalog zaleceń dla pracowników i kadry zarządzającej w zakładzie.