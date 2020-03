PIM udostępnia zalecenia dla sektora mleczarskiego w związku z koronawirusem

Jak mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka, wszystkie firmy członkowskie już te dokumenty otrzymały.

- Jeśli ktoś ich potrzebuje piszcie i dzwońcie do nas. Z tych dokumentów skorzystało też kilkadziesiąt firm, nie zrzeszonych w Polska Izba Mleka, co jest dla nas bardzo ważne, bo w tej sytuacji jesteśmy do dyspozycji całego środowiska mleczarskiego. Te zasady są też implementowane do gospodarstw mleczarskich. Korzystajcie z tego - apeluje Agnieszka Maliszewska.

-To wyjątkowa sytuacja i musimy wspierać się wzajemnie. Trzeba odłożyć na bok wszelkie różnice. Działajmy razem – podkreśla.