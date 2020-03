Prezes KZSM: Martwią nas niskie ceny zbytu produktów mlecznych

Handlowy czwartek: Sieci handlowe vs koronawirus wygrały 1:0. Szykuje się kolejne starcie

Dotyczy to przede wszystkim masła, śmietany, jak również i to, że w ostatnim czasie spadły ceny zbytu mleka w proszku i serów dojrzewających. Natomiast koszty nam rosną nie tylko wynikające ze wzrostu cen energii, gazu czy kosztów pracy (płace, ZUS) ale również ze spadku wartości złotego – dotyczy to np. zakupu opakowań, maszyn i osprzętu ze strefy euro. Jest oczywiste, że ludzie boją się tej nieznanej, bardzo groźnej choroby.

- Pojawia się wśród rolników lęk - odbieram wiele telefonów w tej sprawie, że np. mogą być zamknięte zakłady przetwórcze i nie będą mogli sprzedać mleka. W mojej ocenie jest to niemożliwe, ponieważ koronawirus nie przenosi się ani na żywność, ani na zwierzęta. Zachorować mogą tylko ludzie. W przypadku wystąpienia tego wirusa u rolników czy pracowników służby sanitarne powinny wprowadzić tzw. kwarantannę domową a nie zamykać zakłady czy wyłączać z produkcji całe regiony – mówi Waldemar Broś.