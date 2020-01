Prezes OSM Kosów Lacki mówi o planach na ten rok

To już zrealizowany zakup i montaż wirówki Baktofugi, a także pierwszego w Polsce urządzenia do jednoczesnego badania ogólnej liczby drobnoustrojów i liczby komórek somatycznych BacSomatic. Już pracuje linia do pakowania twarogu. Lada dzień zostanie dostarczona linia do pakowania sera z rękawa i linia do konfekcjonowania sera.

- Wiosną rozpoczniemy budowę - w miejscu po starej tankowni - nową solownię serów. Pewnie jesienią rozpoczniemy procedurę przetargową tego samego wniosku na budowę kotłowni gazowej wraz z silnikiem kogeneracyjnym. Wartość wszystkich planowanych inwestycji to ok 13 mln złotych z czego połowa winna zostać dofinansowana w ramach ww. wniosku z PROW poddziałania 4.2. - mówi prezes Minarczuk.

Zapytany, jakie są główne wyzwania dotyczące eksportu, powiedział, iż kosowska spółdzielnia koncentruje się głownie na sprzedaży w kraju. - Lekko ponad 20 proc. to eksport, głównie ser dziurawy, pełnotłusty. Sądzę, że polskie produkty ciągle są mało rozpoznawalne poza krajem. Poszczególne spółdzielnie próbują coś ugrać, ale brak tu systemowej polityki. Tak się szarpiemy, wykorzystując doraźny wzrost cen w innych krajach – uważa Andrzej Minarczuk.